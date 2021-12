Técnico Caio Júnior é suspenso por quatro partidas pelo STJD

Minutos após o importante triunfo sobre a Ponte Preta, em Campinas, pela 17ª rodada da Série A 2012, o Bahia recebeu uma péssima notícia: o técnico Caio Júnior foi suspenso pelo STJD das próximas quatro partidas do tricolor na competição por conta da confusão ocorrida durante o jogo com o Grêmio, pela 14ª rodada.

O treinador, assim como o meia Mancini e o presidente Marcelo Guimarães Filho foram julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na noite desta quarta-feira, 15. Caio Júnior foi o único punido entre os envolvidos, pegando um gancho de quatro jogos.

O comandante tricolor vai ficar afastado dos jogos contra o Náutico, em Recife; Atlético-GO, em Salvador - ambos ainda pelo primeiro turno -; Santos, na casa do adversário; e São Paulo, em casa. O retorno acontecerá somente na 22ª rodada, contra o Atlético-MG, no Estádio de Pituaçu.

Na partida, ocorrida no dia 5 de agosto, em Porto Alegre, o Bahia acabou derrotado por 3 a 1 para o time da casa. Na ocasião, a arbitragem do sergipano Cláudio Francisco Lima revoltou os jogadores do Esquadrão de Aço, principalmente, entre outros erros, ao anular um gol claro de Fahel que deixaria o placar em 2 a 1 para a equipe baiana.

O presidente Marcelo Guimarães Filho também foi envolvido no julgamento por, logo após o término da partida, usar o seu perfil na rede social Twitter para criticar a arbitragem do juiz. Entre outros xingamentos, o dirigente escreveu: "Esse juiz desqualificado, vagabundo, filha da p..., descarado! Não pode apitar mais jogo nenhum. Nem do Bahia nem de nenhum outro clube!".

adblock ativo