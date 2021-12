Tchô é operado e vai ficar dois meses fora dos gramados

O meia, que não joga desde o dia 30 de abril, só deve ficar à disposição do técnico Sérgio Soares novamente a partir de julho. Na segunda-feira, 18, ele deu entrada num hospital da cidade para a realização de um processo cirúrgico para a retirada de uma pedra na vesícula.

Segundo o médico do clube, Dr. Luiz Sapucaia, a recuperação total do meia será um pouco demorada. "Em 30 a 45 dias ele pode voltar a treinar, mas para estar 100% só dentro de 60 dias", disse.

Tchô sentiu dores abdominais antes da partida contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde, pela Copa do Brasil, e foi cortado de última hora do duelo.

