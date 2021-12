Tático e bolas paradas movimentam último treino do Bahia antes de duelo com Athletico-PR

Vídeo, tático e bolas paradas. Essas foram os principais aspectos trabalhados pelo treinador Dado Cavalcanti, na tarde desta quarta-feira, 23, no CT Evaristo de Macedo, no encerramento da preparação com foco no duelo contra o Athletico-PR, pela 6ª rodada do Brasileirão da Série A.

No auditório da Cidade Tricolor, o comandante passou o vídeo com informações detalhadas sobre o Furacão e alguns atletas também fizera exercícios físicos na academia do clube. Em seguida, o plantel tricolor foi dividido em dois grupos, onde o primeiro foi composto pelos prováveis titulares para um trabalho de posicionamento. A outra metade ficou com o auxiliar Pedro Gama e participaram de um treino técnico em campo reduzido.

A parte final das atividades foram voltadas para um trabalho coletivo tático e um intenso treinamento de bolas paradas. Alguns jogadores ainda permaneceram no gramado para aperfeiçoar cruzamentos e finalizações.

Em tratamento de uma lesão muscular na coxa, o meio-campista Matheus Galdezani deu sequência à recuperação com sessões de fisioterapia.

Com o fim das atividades, o elenco do Bahia deu início ao período de concentração na Cidade Tricolor. Bahia e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quinta-feira, 24, às 21h30, no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador.

