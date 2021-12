'Tapetão' pode dar ao Bahia vaga na Copa Sul-Americana

O Campeonato Brasileiro terminou no último final de semana, mas a disputa ainda continua fora de campo. Com uma possível punição a Portuguesa e Flamengo, que podem perder pontos sob acusação de ter escalado jogadores irregulares, o Bahia pode receber "no colo" a vaga na Copa Sul-Americana.

Este ano, o Esquadrão terminou o torneio nacional na 14ª posição, portanto, fora do grupo que se classifica à competição continental. Caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) conclua que os clubes cometeram a infração, a Lusa ficará com 44 pontos e o rubro-negro carioca, com 45.

Dessa forma, o Bahia, que nada tem a ver com a disputa entre as equipes no tribunal, terminaria o campeonato na 12ª colocação e não dependeria do desempenho na Copa do Brasil para alcançar a vaga na Sul-Americana.

Se for configurada essa possibilidade, Portuguesa e Flamengo - campeão da Copa do Brasil 2013 - seriam rebaixados para a segunda divisão. Com isso, Vasco e Fluminense estariam livres da degola.

