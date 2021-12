Talismã, Talisca diz viver melhor momento da carreira

Não deve ser fácil chegar aos profissionais do Bahia com apenas 18 anos. Ainda mais com o peso de ser considerado uma das maiores promessas da base, ser convocado para a Seleção Brasileira de base e ter de substituir Gabriel, até então o xodó da torcida.

Mas Anderson Talisca, que completa 20 anos neste sábado, 1, encarou a missão. E agora, depois de altos e baixos, marcou mais um gol decisivo, de falta, contra o Vitória da Conquista, na última quarta-feira. Com isso, o garoto pode dizer: "vivo o meu melhor momento com a camisa do Tricolor".

O meia começou a temporada prometendo que 2014 seria o seu ano. Por enquanto, vem cumprindo a meta: já são duas partidas nas quais entra no segundo tempo para decidir. No último sábado, também contra o Conquista, foi dele o único gol, de pênalti, no triunfo do Esquadrão (veja mais detalhes dos cinco gols do meia pelo Tricolor no final da matéria).

Talisca reconhece a boa fase, e torce para que ela continue. "Passei por coisas boas e ruins no clube, mas agora estou fazendo tudo certinho e ajudando o Bahia. Quero dar continuidade a isso, sem poupar trabalho", conta o jogador.

Na realidade, o bom momento do jogador não começou em 2014. No final do ano passado, após duras críticas da torcida, o garoto já havia sido decisivo em uma partida. No penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o campeão Cruzeiro, Talisca marcou, aos 45 minutos do segundo tempo, o segundo gol do triunfo tricolor, por 2 a 1. O resultado garantiu o Bahia na Série A deste ano.

Conhecido pela fama de marrento, Anderson não rejeita o inevitável apelido de 'talismã tricolor'. Na verdade, ele diz que merece o reconhecimento. "Isso pra mim é muito importante. Estou fazendo pelo Bahia o que vinha programando há muito tempo, com muito trabalho e muitas conquistas. Que venham mais vitórias", deseja.

Predestinado

Poder de decisão e marra fazem parte do 'jeito Talisca' de ser. Famoso pelas atuações nas categorias de base, o jogador acredita que chegou ao profissional com o objetivo de deixar sua marca. "Eu nasci para fazer algo diferente no Bahia. Desde que entrei no clube, tinha o pensamento de fazer a torcida feliz, deixar todo mundo sorridente, e não tem sido diferente", diz o meia, sem falsa modéstia.

Resta, por enquanto, convencer o técnico Marquinhos Santos. Apesar das boas atuações no segundo tempo, Talisca deve começar mais uma partida no banco contra o Santa Cruz, domingo, às 16h, em Caruaru (PE). O favorito a titular é Hélder.

O garoto, no entanto, diz estar tranquilo. "Não estou esquentando a cabeça, não. Já conversei com o professor. Se ele optar por mim ou por outro, quem jogar tem que respeitar o companheiro, como eu respeito eles", diz Talisca.

Gols de Anderson Talisca com a camisa do Bahia

Juazeiro 0x1 Bahia - Primeiro gol dele com a camisa tricolor e único do triunfo sobre a Carranca, pela partida de volta das semifinais do Baianão, no dia 4 de maio de 2013. O Bahia havia vencido o jogo de ida por 2 a 0.

São Paulo 1x2 Bahia - Talisca marcou o gol de empate, aos 19 minutos do segundo tempo. O Bahia venceria aquela partida, pela 11ª rodada do Brasileiro, no dia 10 de julho de 2013, com um gol de Fahel aos 42 minutos.

Cruzeiro 1x2 Bahia - O atleta marcou o gol do triunfo, aos 45 do segundo tempo. A partida foi válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de dezembro de 2013, no Mineirão. Os três pontos garantiram o Bahia na Série A deste ano.

Bahia 1x0 Conquista - Pelo Nordestão, Talisca fez o único gol (foto ao lado) do primeiro triunfo da equipe no ano, em cobrança de pênalti, aos 25 minutos do segundo tempo. O jogo aconteceu no último domingo, dia 26.

Conquista 1x2 Bahia - O garoto marcou o gol de empate do Tricolor, aos 23 minutos do segundo tempo. O meia cobrou a falta no canto direito do goleiro do Bode. Pittoni garantiria a virada aos 50 do segundo tempo.



