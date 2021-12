Talisca pede mais chances no Bahia

Anderson Talisca pede para jogar. "Quero ter sequência. Se tiver, vou deslanchar. Não adianta me botar pra jogar e depois tirar. Preciso pegar confiança", diz o jogador, que saiu do Fazendão em seu Hyundai Veloster cor de vinho, com o pagodão nas alturas, mas garante: "Vou pra rua, não. Tá tendo briga. Vou passar [folga] na piscina, com a família, em Feira". O elenco tricolor recebeu os salários de dezembro e janeiro, além dos bichos do Brasileiro. Faltam o 13º e metade da premiação do Baianão 2012.

