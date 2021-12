Talisca ganha troféu e pede noiva em casamento

Aos 20 anos, o meia tricolor Talisca já goza do título de melhor jogador do estado na atualidade. Status confirmado pela festa de premiação do Campeonato Baiano, realizada nesta segunda-feira, 14, na Fonte Nova.



E o grande destaque do campeão Bahia sabe bem o motivo para a fase de ouro: a noiva Ana Paula Ramos, que recebeu um romântico pedido de casamento - prontamente aceito - na hora em que o jogador foi chamado para receber o prêmio de craque da competição.



"Ela é uma das pessoas mais importantes na minha vida. Já éramos noivos, mas eu quis fazer essa declaração de amor", disse o loiro apaixonado, que teve seu inusitado corte de cabelo aprovado pela amada. "Ele fica lindo de qualquer jeito", assegurou Ana Paula.



Talisca ainda ressaltou que a noiva, com quem está junto há um ano e oito meses, foi crucial para sua participação na final de domingo. Ana Paula foi ao cemitério colher mastruz, planta medicinal que o ajudou a curar as dores no tornozelo.



Sobre a conquista pessoal, o apoiador afirmou: "Foi muito importante ganhar esse prêmio, principalmente por eu ser tão jovem. Isso me dá forças para buscar coisas maiores, no Brasil e fora do país".



Mas os tricolores podem ficar tranquilos. Talisca garantiu que ainda não deseja ir embora, e discursou: "Quero ser campeão brasileiro antes de sair".



Além do garoto da base, o goleiro Marcelo Lomba, capitão do Bahia e eleito o melhor em sua posição, merece destaque. Ele comemorou o prêmio e falou sobre as tratativas de renovação com o clube: "Meu contrato termina em 2015, mas faltam só detalhes para eu acertar a renovação até o fim de 2017".



Consolação



Em meio à felicidade tricolor, o volante rubro-negro José Wellison, 19, ganhou um consolo: foi eleito a revelação do campeonato. Entretanto, apesar do relevante prêmio, o jogador não mostrou-se satisfeito.



"Ganhar como revelação é bom, mas eu trocaria isso pelo título. Espero voltar a essa premiação no ano que vem como campeão", disse ele, que cravou: "A batalha começa de verdade para o Vitória agora, com Copa do Brasil e Brasileiro".



Não apenas atletas da dupla Ba-Vi foram contemplados. Na seleção do campeonato, que teve seis tricolores escolhidos - além do técnico Marquinhos Santos -, o meia Rafael Granja (Conquista), o atacante Thiago Alagoano (Jacuipense) e o lateral Jadilson (Serrano) marcaram presença. Este último ainda teve seu gol contra o Vitória eleito o mais bonito do torneio.

