Talisca é um dos assuntos mais comentados no Twitter

Pouco mais de 24 horas depois de desequilibrar e comandar o triunfo do Bahia contra o Vitória da Conquista, o nome do meia Anderson Talisca ainda é um dos 10 assuntos mais comentados no Twitter. Durante toda esta segunda-feira, 17, o verbete "Talisca" oscilou temas mais citados pelos internautas na rede social.

Cristianderson Talisca, CR7 do Fazendão, o David Beckham negro. Apelidos não faltam para o camisa 8 do Bahia, que saiu aplaudido de campo e recebeu os elogios do técnico Marquinhos Santos após o fim da partida.

Alguns torcedores usaram a rede para analisar somente a atuação do atleta na partida. Outros, mais apaixonados e bem humorados, foram além e exaltaram a performance do meia tal qual um David Beckham do Fazendão ou compararam o atleta com o atual melhor do mundo, Cristiano Ronaldo.

Com dois gols de falta e uma assistência para o primeiro gol de Marcão com a camisa do Bahia, o meia participou diretamente do triunfo tricolor fora de casa e comemorou no estilo CR7 original, chamando a responsabilidade e resolvendo a parada: "eu estou aqui!".

Confira algumas publicações de torcedores sobre o camisa 8 do Esquadrão:

Ontem pra mim Marcão não existe, Lincon nem entrou em campo, e quem garantiu o bicho foi Talisca e o goleiro Alex do Conquista! — MBLANCO (@MARCOSBLANCO43) 17 março 2014

O Beckham negro mitoso Talisca. — Helivan (@HelivanPinto) 17 março 2014

Talisca parece com Cristiano não só na categoria, como também no cabelo, no dinheiro e no porte físico — Larinha maravilha (@larafroncker) 17 março 2014

