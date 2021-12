Talisca e Rhayner seguem no DM e são dúvidas para o Ba-Vi

Assim como em outras dois dias de atividades durante a semana, o meia Anderson Talisca e o atacante Rhayner desfalcaram o elenco durante o coletivo realizado no Fazendão por conta de problemas médicos.

O meia foi substituído durante o segundo jogo da semifinal do Baianão, contra o Serrano, no dia 29 de março, e saiu de campo reclamando de dores no tornozelo. Ele atuou no sacrifício contra o Vitória, no primeiro jogo da final, e desde então segue em tratamento intensivo para estar pronto para o confronto de volta.

Já o atacante, também foi poupado no treinamento de quinta-feira, 10, e trabalha no departamento médicopara estar apto para o próximo domingo. Caso ele não se recupere, Jeam deve pintar na equipe. Rafinha e Marcão correm por fora na disputa pela posição.

Eles vão passar por avaliação para saber se terão condições de jogo e o técnico Marquinhos Santos vai definir a escalação da dupla de acordo com o resultado dos treinos deste sábado, 12.

O comandante tricolor organizou um treinamento exaustivo de jogadas de bola parada nesta sexta, 11, no Fazendão. Em diversos momentos ele corrigiu o posicionamento da defesa e cobrou objetividade dos atletas em lances de escanteio e cobrança de faltas.

Mesmo com a vantagem para o duelo decisivo, o técnico Marquinhos Santos fez questão de ressaltar que não existe clima de "já ganhou" e que o Vitória é favorito ao título.

"Pela campanha feita pelo Vitória, pela equipe que tem e pelo treinador que é o Ney Franco, não tenho dúvida que nós vamos trabalhar muito pra que possa conquistar o título. Entendo que por ter tido melhor campanha e uma equipe melhor trabalhada, o Vitória é favorito. Joga em casa, tem a melhor campanha no cenário geral, tem o melhor ataque e isso faz tenham esse favoritismo", declarou.

O duelo decisivo do melhor ataque (26 gols marcados pelo rubro-negro) contra a melhor defesa (nove tentos sofridos pelo Bahia) será no próximo domingo, às 16h, no estádio de Pituaçu. O Bahia pode perder por até um gol de diferença que levanta a taça do Estadual.

adblock ativo