Talisca e Rhayner são liberados e disputam coletivo

O trabalho intensivo para recuperação do meia Anderson Talisca surtiu o efeito desejado. O jogador, que era dúvida para o primeiro Ba-Vi das finais do Baianão e desfalcou a equipe nos dois treinos da semana, foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do técnico Marquinhos Santos para o clássico.

Ele participou normalmente do coletivo realizado nesta quinta-feira, 3, e não reclamou das dores no tornozelo, que o tirou de campo no segundo jogo da semifinal, contra o Serrano, no dia 29 de março.

Além de Talisca, Rhayner e Guilherme Santos também treinaram e não preocupam para o próximo compromisso do tricolor.

Conversa e trabalho

Antes de a bola rolar no Fazendão, Marquinhos Santos concentrou os atletas e comissão técnica no auditório por mais de uma hora. O grupo assistiu vídeos do último jogo do Vitória e conversou sobre a atuação da última partida do Bahia, vendo imagens do duelo.

O lateral Ávine, atleta com mais Ba-Vis no currículo dentre os que fazem parte do elenco (18 no total), ministrou uma palestra aos companheiros e comentou sobre a importância do clássico para a torcida do Esquadrão.

Logo após, o time seguiu para o campo de treinamento, onde Marquinhos comandou um coletivo e começou a montar a equipe para o clássico. A única baixa foi o atacante Rafinha, que ainda sente dores na coxa direita e permanece em tratamento.

Na tarde desta sexta, 4, o grupo realiza um treino na Arena Fonte Nova, que será fechado à imprensa. O time precisa reverter a vantagem do rival na final, que conseguiu melhor campanha na fase de grupos e briga por dois empates para se tornar campeão.

adblock ativo