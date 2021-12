Talisca diz que empate teve sabor de triunfo

Para o destaque do jogo, o gol marcado no finalzinho deu um resultado mais justo para a partida. Talisca destacou um pedido do treinador Marquinhos Santos no intervalo em Macaé, quando o Bahia perdia por 1 a 0. "Foi como o Marquinhos disse, se não dá para ganhar, que pelo menos a gente empate e conquiste o ponto fora de casa", disse o meia, que dedicou a boa atuação para a amada. "A gente vem fazendo a coisa certa e graças a Deus conseguimos esse empate hoje. Quero dedicar o jogo à minha esposa, que me apoia e está comigo nos momentos bons e ruins"

