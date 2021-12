Talisca abre mão de folga e faz tratamento no Fazendão

Depois do triunfo sobre o Serrano no sábado, 29, que garantiu o Bahia na final do Campeonato Baiano, a diretoria tricolor liberou os atletas para dois dias de folga (no domingo, 30, e nesta segunda-feira, 31), com reapresentação marcada somente para esta terça-feira, 1º. No entanto, o meia Anderson Talisca dispensou o tempo livre e foi ao Fazendão para tratar a lesão no tornozelo esquerdo.

Um dos destaques do time na temporada, o meia fez tratamento em dois turnos no departamento médico, nos dois dias que esteve no clube. Ele sofreu uma torção no local e corre contra o tempo para estar recuperado já na primeira partida da final, no próximo domingo, 6, contra o Vitória.

Outros dois desfalques do Bahia trabalham contra o relógio para estar à disposição da comissão técnica a tempo do clássico. O lateral Guilherme Santos, que sentiu um incômodo na coxa esquerda, vem fazendo trabalho intensivo também em dois turnos. Da mesma forma, o atacante Rhayner fez tratamento na panturrilha durante o fim de semana.

O Esquadrão retorna ao batente na manhã desta terça e fará treinamentos em dois turnos no Fazendão. O time tem uma pequena desvantagem para o rival, por conta do rubro-negro ter conseguido melhor campanha na fase de grupos do Baianão.

