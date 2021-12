Talento de Talisca evita derrota tricolor

Artilheiro (cinco gols) e líder de assistências (quatro passes decisivos), o garoto Talisca é o que se salva no Bahia nesta temporada.



Nesta quarta-feira, 19, na estreia do time na Copa do Brasil, ele voltou a ser destaque. Em mais uma partida ruim do Esquadrão, o meia foi o responsável pela linda jogada que terminou no gol de Rafinha, aos 29 minutos do segundo tempo. O tento valeu o empate, por 1 a 1, em Nova Lima, contra o Villa Nova-MG.



Agora, o Tricolor precisa, para se classificar, apenas de um empate sem gols no jogo de volta, marcado para o dia 17 de abril, às 19h30, na Fonte Nova.



Início assustador



O primeiro tempo começou da pior forma possível para o Bahia. Antes de qualquer time conseguir criar uma trama ofensiva decente, a defesa tricolor tratou de fazer o favor para o Villa, logo aos três minutos.



Marcelo Lomba tocou na fogueira para Uelliton, que perdeu a bola e cometeu falta no esperto Lucas Sotero. Foi para a cobrança Mancini, o mesmo que veio para o Tricolor com status de astro do futebol europeu e acabou encostado.



Ele bateu bonito para abrir o placar, mas dispensou a oportunidade de, também em entrevista, mandar um 'cala a boca' ao clube que não o aproveitou. "Fazer gol no Bahia não tem gosto especial pra mim. As coisas não deram certo lá pelas circunstâncias. Não tive muitas chances", disse, respeitoso, na descida para o intervalo.



Antes, Talisca tentou mostrar ao atacante mineiro que é ele o 'cara' do momento nas cobranças de falta. Porém, não teve sucesso. Na primeira, aos 10 minutos, colocou pouco efeito e o goleiro defendeu no centro da meta. Na segunda, aos 29, errou o alvo por pouco.



Depois de uma estreia pouco produtiva no domingo, o meia Lincoln voltou a ter atuação aquém do esperado ontem. E ainda falhou ao perder duas grandes oportunidades de gol. Uma aos 18 da etapa inicial, quando recebeu de Marcão e finalizou fraco, e a outra já aos dois da etapa complementar. Nesta, ele driblou o goleiro, mas não conseguiu marcar.



Sendo assim, cabia a Talisca, disparadamente o melhor jogador do Bahia no ano, resolver a parada. Ele até não vinha bem, junto com o resto da equipe, mas bastou acertar uma jogada para o seu talento ser decisivo. A arrancada seguida de passe perfeito terminou com a bela conclusão de Rafinha, que havia entrado no lugar de Marcão. Apesar da ressalva, o saldo foi um mal sinal para o Ba-Vi de domingo, na Fonte Nova.

