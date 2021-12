1959 é do Bahia. Mas, para que o torcedor pudesse gritar isso a cada jogo na Fonte, um time surpreendeu gigantes do futebol brasileiro para levar o Tricolor ao título da Taça Brasil, há exatos 59 anos. Num tempo em que jogar bola não tinha nada do glamour de hoje, aquele grupo venceu o poderoso Santos, conquistou a primeira estrela do Esquadrão e garantiu uma vaga na Libertadores.

A campanha começou com dois triunfos sobre o CSA e teve tropeços contra Ceará e Sport antes da equipe engrenar de vez, derrotando o Vasco e o Santos em ‘melhores de três’. O torneio teve ainda outros grandes clubes, como o São Paulo, o Atlético-MG e o Grêmio, que ficaram pelo caminho.

Felipe Paranhos Taça Brasil de 59, primeira estrela do Bahia, faz aniversário

O ex-goleiro Nadinho, um dos responsáveis por garantir o 3 a 1 na finalíssima, realizada no Maracanã, recordou o impacto daquela conquista. “Lembro dos gritos da torcida. Aquilo ficava dentro da gente – e ficou por muito tempo. Ainda nos lembramos da comemoração. É gostoso lembrar”, declarou.

Marcado pela conquista de uma das estrelas tão festejadas pelos tricolores, Nadinho chegou aos 88 anos com uma só frustração: dinheiro – justamente aquilo que tantos jogadores da história do Esquadrão tiveram à vontade, sem entregar nada ao clube e à torcida

