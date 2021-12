Suspensos, João Pedro e Guerra desfalcam Bahia contra o Atlético

Em péssima fase e perdendo posições na tabela da Série A, o Bahia terá os desfalques do lateral-direito João Pedro e do meia Guerra, que receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Atlético-MG na próxima quarta, 27, às 21h, na Arena Fonte Nova.

João Pedro ganhou a posição de Nino Paraíba e foi titular nas duas últimas partidas do Esquadrão, contra Palmeiras e Goiás, jogo em que marcou um belo gol. Com a suspensão do lateral, a tendência é que Nino reassuma a vaga.

Para o meio, o técnico Roger Machado não precisa encontrar um substituto, já que Guerra não é titular. O venezuelano de 34 anos, está no Tricolor por empréstimo do Palmeiras, mas até então não conseguiu render o esperado e sofre com as críticas da torcida.

Se tem dois desfalques, o treinador do Esquadrão também tem motivos para comemorar. O volante Flávio, que suspenso, não entrou em campo na derrota por 4 a 3 contra o Goiás no último domingo, 24, volta a ser opção e deve retornar a equipe titular.

Outras dúvidas para o duelo de quarta, são os atacantes Artur e Marco Antônio. O primeiro está com dor muscular e não atuou no domingo, enquanto o segundo com um incômodo no pé é desfalque há mais de duas semanas.

