Suspenso, Talisca desfalca o Bahia contra o Fluminense

Mesmo entrando apenas no segundo tempo, o meia do Bahia Anderson Talisca recebeu um cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro e desfalca o tricolor baiano no jogo deste sábado, 7, às 18h30, contra o Fluminense, no Maracanã.

Talisca poderia até ganhar uma chance de começar o jogo contra o Flu, pois o titular Marquinhos Gabriel deixou o campo sentindo a coxa e dificilmente terá condições de entrar em campo no sábado.

Quem pode se aproveitar das ausências é o recém-contratado William Barbio, que agradou ao técnico Cristóvão Borges por sua atuação no segundo tempo do jogo da última quarta-feira na Arena Fonte Nova.

Outros três jogadores ainda não estão confirmados no confronto de sábado. O volante Rafael Miranda, que não enfrentou o Cruzeiro, depende da liberação do departamento médico para jogar contra o Flu. Também engrossam a lista de dúvidas para Cristóvão Borges os volantes Fahel e Hélder, que deixaram o jogo contra o Cruzeiro reclamando de dores.

adblock ativo