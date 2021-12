Suspenso, meia Régis desfalca o Bahia no Brasileirão

O meia Régis recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso e vai desfalcar o Bahia diante do Fluminense, no próximo domingo, 5, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol de empate diante do Atlético-MG, o jogador foi advertido na partida diante da equipe mineira por simular um pênalti logo após a sua entrada em campo.

Por outro lado, o técnico Enderson Moreira terá dois retornos importantes para a partida no Rio de Janeiro. O meia atacante Zé Rafael e o zagueiro Lucas Fonseca, que cumpriram suspensão automática diante do Galo, estão liberados para atuar diante do Tricolor das Laranjeiras.

Vale ressaltar ainda que, apesar da suspensão no Brasileirão, o meia Régis está apto a jogar diante do Palmeiras, nesta quinta-feira, 2, já que o confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h15, na Arena Fonte Nova.

