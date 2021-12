Suspenso, Gregore desfalca o Bahia no Brasileirão

O volante Gregore é desfalque certo no Bahia para a partida diante do América-MG, no próximo sábado, 11, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Fluminense, neste domingo, 5, e está suspenso para o duelo com a equipe mineira.

>> Treinador enaltece postura do Bahia e sinaliza time misto na Sul-Americana

Sem poder contar com o meia titular, o técnico Enderson Moreira deve promover a entrada de Edson ou optar pelo experiente Nilton diante do Coelho. Vale ressaltar que Gregore pode atuar na quarta-feira, 8, pela Copa Sul-Americana, em Montevidéu, contra o Atlético Cerro (URU).

Por outro lado, o comandante do Bahia poderá contar com os retornos do lateral-esquerdo Léo e do meia Régis para a partida do final de semana. A dupla cumpriu suspensão automática na última rodada da competição nacional e fica à disposição do treinador.

Com 18 pontos conquistados, o Tricolor baiano é o atual 15º colocado no Brasileirão. Já o América-MG, com 21 pontos, está na 10ª posição.

