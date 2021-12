Suspenso, Danny Morais desfalca o Bahia no Ba-Vi

O Bahia já tem um desfalque certo para o clássico Ba-Vi do próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Campeonato Baiano: o zagueiro Danny Morais.

No jogo da última quarta-feira, 24, contra o Bahia de Feira, o defensor do Esquadrão recebeu o terceiro cartão amarelo e, suspenso, não poderá participar do segundo duelo contra o Vitória na temporada.

De acordo com o técnico Joel Santana, ainda não será no Ba-Vi que ele lançará mão de Rafael Donato, zagueiro que chegou ao clube recentemente e que está sem atuar desde o final do ano passado.

Os mais cotados por Papai Joel para ficar com a vaga, então, seriam Brinner, Demerson e Diego.

Reforços - Em contrapartida à perda de Danny Morais, Joel poderá ter pelo menos três reforços para o clássico de domingo.

Recuperados de lesão, Adriano e Zé Roberto deverão voltar às atividades nesta quinta-feira, 25, e ficar à disposição; o recém-contratado atacante Fernandão já foi regularizado e também pode estrear.

