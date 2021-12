Suspeitos de fraudar programa do Bahia são torcedores da Bamor

Os cincos presos por suspeita de fraudar o programa de sócios do Esporte Clube Bahia são integrantes da torcida organizada Bamor. De acordo com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Gabriel Pereira Silva, de 21 anos, Ricardo Henrique Almeida da Silva, 25, Pablo Rodrigo Barral dos Santos, 22, Gilson Silva de Almeida Junior, 22, e Jailson Conceição dos Santos Junior, 22, enganaram cerca de 400 pessoas no esquema.

De acordo com o delegado do Draco, Alexandre Narita, o grupo aparecia nos arredores da Arena Fonte Nova e até na casa dos torcedores com uma identificação falsa. “Eles ofereciam uma espécie de promoção para integrar o Esquadrão Torcedor, que é o clube de sócios do Bahia, e, com isso, possuir as vantagens de ser associado por um valor muito abaixo do real”, explicou.

Ele ainda informou que o grupo utilizava cartões de crédito de pessoas desconhecidas para se cadastrar no clube, de modo online, e embolsavam o valor pago pelo torcedor. Quando o dono do cartão percebia, solicitava o estorno da cobrança, mas o novo membro acabava permanecendo como sócio por um tempo.

A investigação, que durou cerca de seis meses, identificou também a participação de mais duas pessoas Rodrigo Carvalho Teixeira, 25, e Geovane Lima Silva, 23, este último integrante da torcida organizada Jovem do Galo, do Esporte Clube Treze, da Paraíba. Ambos possuem mandado de prisão em aberto, mas não foram localizados.

Todos os presos possuem passagem pela polícia por briga em estádios, sendo que Gilson também já foi preso por furto. Eles estão à disposição da Justiça.

