Suposta nova camisa do Bahia tem foto vazada na internet

A apresentação do novo uniforme do Bahia, prevista para o próximo sábado, 8, durante a partida contra o Vasco, pode deixar de ser uma surpresa.

Tudo porque, na noite da última quarta-feira, 6, a Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube, teria deixado vazar uma foto com a imagem da camisa principal do Esquadrão.

O novo uniforme do time baiano seria utilizado no jogo da última quinta-feira, 5, contra o Botafogo, mas o clube precisou adiar o lançamento.

