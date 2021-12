Sul-Americana trará desafio de quebra de jejum para o Bahia

Quando o Bahia entrar em campo para enfrentar o Blooming, da Bolívia, no ano que vem, será a sua quinta participação na Copa Sul-Americana.

Até agora, o Esquadrão não brilhou no segundo mais importante torneio internacional do continente. Nas outras vezes, as eliminações ocorreram até de forma precoce.

Na temporada 2018, porém, existe a expectativa de o Bahia acabar com a fama de não eliminar equipes de outros países na competição. Até aqui, o Esquadrão só passou por Portuguesa e Inter.

Tabu boliviano

Um fator interessante pode colaborar com a classificação azul, vermelha e branca: o Blooming, sorteado nesta quarta-feira como rival tricolor, jamais venceu clubes brasileiros nos torneios internacionais que disputou.

O presidente Guilherme Bellintani destacou a importância do planejamento adequado para disputar o torneio. “As partida devem acontecer no mês de abril [11/4] e a segunda em maio [9/5]. Vamos decidir em casa e, além disso, nessa cidade da Bolívia não tem altitude. Agora é planejar o elenco, considerando a Sul-Americana uma competição importante para essa etapa de reconstrução do clube e, a cada ano, querer dar um passo mais largo”, disse o dirigente tricolor. Passar da primeira fase renderá prêmio de cerca de R$ 820 mil ao clube.

Para começar, o Esquadrão precisa ter atenção com os percalços do torneio. O primeiro passo é relembrar as edições anteriores que disputou (2012, 2013, 2014 e 2015).

Na estreia, em 2012, o Bahia se deu mal diante de outro Tricolor: o São Paulo. Derrotas em casa e no Morumbi por 2 a 0. No ano seguinte, alcançou as oitavas de final depois de eliminar a Portuguesa: triunfo por 2 a 1 em São Paulo e empate por 0 a 0 em Pituaçu.

Na fase seguinte, teve a chance de despachar o Atlético Nacional, da Colômbia, mas caiu nos pênaltis. Após derrota fora de casa, o Esquadrão venceu na Fonte Nova por 1 a 0. Nas penalidades, Souza e Fabrício Lusa desperdiçaram suas cobranças, e o time de Medellín, comandado à época pelo treinador Juan Carlos Osório (ex-São Paulo e atualmente na seleção mexicana) passou com a vantagem de 4 a 3.

Em 2014, ano em que terminou rebaixado à Série B, o Bahia eliminou o Internacional, com triunfo no Beira-Rio (2 a 0) e empate na Arena Fonte Nova, por 1 a 1.

Nas oitavas, após vencer por 2 a 0 na Arena, o Esquadrão perdeu para o César Vallejo – gols saíram nos minutos finais – pelo mesmo placar, fora de casa. Nos pênaltis, a equipe peruana ganhou por 7 a 6.

Na temporada seguinte, já na Série B, o Bahia venceu o Sport por 1 a 0, na Fonte Nova, mas foi goleado na Ilha do Retiro por 4 a 1 e se despediu de forma melancólica.

