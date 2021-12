Sul-Americana: hoje é dia de decisão na Arena Fonte Nova

Nesta quarta-feira, 24, o Bahia iniciará o desafio mais importante do ano. É a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e o adversário desse confronto atravessa boa fase na temporada. São 12 jogos sem perder em casa, com 11 triunfos e apenas um empate, porém, fora dos seus domínios, o desempenho é péssimo, a equipe do Atlético Paranaense não venceu no Campeonato Brasileiro mas vem de triunfo nos dois últimos confrontos pela Sul-Americana diante do Peñarol-URU e do Caracas-VEN.

Para essa partida, o técnico Enderson Moreira contará com os recém-inscritos Ignácio (zagueiro da base) e Paulinho que substituirão os negociados Kayke e Régis. O time deverá ser o mesmo que venceu o Botafogo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas, como nas outras partidas da competição sul-americana, Enderson poderá poupar alguns jogadores por desgaste físico, o que pode sobrar para Ramires, Gilberto e Lucas Fonseca. Gilberto, aliás, é dúvida para a partida, bem como Élber. O primeiro, foi substituído na segunda etapa pelo herói da partida anterior, Edigar Junio, devido a uma pancada no joelho. O outro, não chegou a atuar contra o Botafogo, por um incômodo na panturilha.

O treinador do Bahia, espera contar com ambos para essa importantíssima partida. “A gente ainda tem mais de 24h para o jogo. Esperamos que possamos ter alguma notícia boa. São atletas muito importantes. Mas se eles não tiverem condição, vamos buscar substitutos. Não gosto de ficar lamentando ausências, mas enaltecer quem está entrando e tirar o máximo desses atletas” disse Enderson.

O esquadrão precisa aproveitar o fator casa para fazer uma boa vantagem no jogo da volta.

Já no Atletico-PR, a preocupação é com o gramado da Arena, que passou por uma troca recentemente. A equipe fez um reconhecimento do gramado e percebeu algumas irregularidades que o motivaram a fazer uma reclamação por meio de uma nota oficial e afirmaram que vão relatar essa situação para a CBF e CONMEBOL. No time que vai a campo, o técnico Tiago Nunes não terá desfalques.

