Sul-Americana: definida data do primeiro jogo do Bahia

Já está definida a data e a hora do primeiro jogo entre Bahia e Atlético Nacional da Colômbia pela Copa Sul- Americana. O tricolor enfrenta o time colombiano no dia 26 de setembro, às 21h50 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

A partida de volta, na Arena Fonte Nova em Salvador, ainda não tem data definida, mas deve acontecer entre os dias 22 e 25 de outubro.

Na fase anterior da competição, o Esquadrão levou a melhor sobre a Portuguesa, ganhou o primeiro confronto no Canindé, em São Paulo, por 2 a 1 e empatou em 0 a 0, o segundo jogo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Atlético Nacional passou pelo Guarani do Paraguai, depois de um a vitória fora de casa e um empate na Colômbia.

O Bahia volta ao cenário das competições internacionais depois de 24 anos. Sua última participação foi na Copa Libertadores de 1989, quando foi eliminado pelo Internacional, nas quartas de finais do torneio.

