Sul-Americana, com o Bahia, não terá jogos transmitidos pela TV

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) comunicou o acerto para os direitos de transmissão dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana nos próximos 4 anos. O Bahia participará da Sula em 2019, que não terá transmissão em TV aberta ou a cabo.

Após um processo de licitação, a Conmebol oficializou quais canais irão transmitir a Libertadores nas próximas quatro temporadas. No Brasil, a TV Globo terá o direito de passar um jogo por semana, nas terças ou quartas, além da final, que será disputada em jogo único em Santiago, no Chile. Na TV a cabo, Fox Sports e SporTV são as emissoras oficiais.

Na Sul-Americana, nenhuma TV aberta ou a cabo terá os direitos de transmissão. Os jogos serão exclusivos da DAZN, serviço de streaming. A assinatura pode ser feita pelo Perfom Group.

