Sul-Americana: Colombiano do Bahia fará papel de espião

Na delegação tricolor que desembarcou na última segunda-feira, 23, em Medellín para o jogo desta quinta-feira, 26, às 22 horas, contra o Nacional de Medellín pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, há apenas um estrangeiro: o lateral-direito Camilo Angulo, que, por coincidência, é nascido na Colômbia.

O jogador, reserva da atual equipe, é da cidade de Cali, mas já enfrentou por diversas vezes o Nacional quando defendia o Deportivo Cali e o Cúcuta.

Por isso, ele serve de espião para o técnico Cristóvão Borges, principalmente se for para falar sobre o clima que se forma no estádio Atanasio Girardot nos jogos do Rey de Copas.

"Eles têm uma torcida que apoia bastante, é a maior da Colômbia. Porém, se o time deles não joga bem os torcedores podem se voltar contra. Por isso, temos que fazer uma partida inteligente, segurando a posse de bola para eles se desesperarem", aponta Angulo.

O atleta diz ainda não ter conversado com o treinador tricolor, que já tem um dossiê do Nacional em mãos, mas garante que - caso seja requisitado - terá muito a acrescentar.

"Posso contribuir para que nosso time entre em campo sabendo mais sobre o Nacional. Coloco como os dois principais destaques o atacante Ángel, que é experiente e faz muitos gols, e o meia Cárdena, meia pequenino, rápido e habilidoso", lista o lateral.

Depois de chegar da viagem de mais de 10 horas de duração - que Angulo classificou como "longa, mas tranquila" -, a delegação do Bahia foi ao hotel para descansar e fez na última terça-feira, 24, seu primeiro treino em Medellín, no campo da Sofasa, instalação da montadora Renault.

O Esquadrão - que não treinará no local da partida por conta de a estrutura do show da cantora americana Beyoncé (realizado domingo) ainda não ter sido desmontada - repete a atividade na Sofasa nesta quarta-feira, 25.



adblock ativo