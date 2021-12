Sul-Americana: Bahia é eliminado nos pênaltis pelo Nacional

Mesmo Lomba fazendo defesas salvadoras durante todo o jogo e ajudando a levar o Bahia para a decisão nos pênaltis, o tricolor baiano não conseguiu ser superior ao Nacional de Medellín nas penalidades e foi derrotado por 4 a 3 na noite desta quinta-feira, 24, na Arena Fonte Nova.

O Esquadrão chegou a dar esperanças ao seu torcedor, com o gol feito por Hélder aos 5 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o resultado, por dois gols de diferença, que classificaria o time sem precisar levar a decisão para as penalidades e acabou sendo eliminado pelo time colombiano.

Classificado para as quartas de final da Copa Sul- Americana, o Nacional de Medellín vai enfrentar o São Paulo, que se classificou na última quarta, 23, após vencer a Universidade Católica por 4 a 3, no Chile. As datas e horários dos confrontos ainda vão ser definidas pela Comembol.

O Bahia agora concentra suas forças na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. O Esquadrão enfrenta o Atlético-PR, no próximo domingo, 27, às 15 horas(horário de Salvador), na Arena Fonte Nova.

O Jogo

Jogando com o time misto, o Bahia começou a partida em cima do Nacional e logo aos cinco minutos o esforço ofensivo foi recompensado com o gol de Hélder, que espertamente aproveitou vacilo do defensor do Nacional e finalizou com precisão e força para inaugurar o placar.

Após o gol, o Bahia recuou e o Nacional passou a dominar a partida. O time colombiano tinha mais posse de bola e jogava dentro do campo tricolor. Mesmo com a superioridade, o time de Meddelín não incomodou muito a meta de Lomba até o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Nacional continuou superior ao Bahia, mas a diferença para a primeira etapa foi que os colombianos criaram diversas chances de gol salvas por Marcelo Lomba. O tricolor, acomodado com o resultado que levava a partida aos pênaltis, só aguardava o fim do tempo regulamentar.

Mesmo com as entradas de Anderson Talisca e Marquinhos Gabriel, o Bahia não conseguia aproveitar suas oportunidades de contra-ataque e tampouco esteve perto da classificação direta por alguma chance gol perdida.

Com as incríveis chances de gol desperdiçadas por Uribe, Medina, Cárdenas e Mejía, o jogo se encaminhou para a cobrança de pênaltis. Pela passividade do Bahia e pela ineficiencia ofensiva do Nacional.

Nas penalidades, apesar das boas cobranças de Marquinhos, Talisca e Fahel e da defesa de Lomba em cobrança de Cardenas, o Esquadrão foi eliminado devido os pênaltis perdidos por Souza e Fabrício Lusa e os gols de Medina, Valencia, Uribe e Bernal do lado do Nacional, que determinaram o resultado em 4 a 3 para os colombianos.

Veja vídeo do jogo

Hugo Leite Sul-Americana: Bahia é eliminado nos pênaltis pelo Nacional

adblock ativo