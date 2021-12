Substituto de Souza contra Paraná ainda é incógnita

A expulsão de Souza no triunfo sobre o CRB, por 3 a 0, que colocou o Bahia na segunda posição da Segundona, com sete pontos, deixa uma dúvida no Fazendão sobre quem será o substituto do atleta na partida da próxima sexta-feira, 29, contra o Paraná Clube.

Bruno Paulista, reserva imediato do meio-campo, passou a semana com dores no joelho e praticamente não treinou. Yuri, que jogou parte do segundo tempo contra o CRB, pode ser o escolhido pelo técnico Sérgio Soares.

Willians Santana, porém, autor do último gol do Esquadrão na partida em Maceió, também pode ser escalado como titular, o que deixaria a equipe mais ofensiva. "Sei do meu potencial. Estou me soltando. O gol traz muita confiança. Vou continuar trabalhando, mas todo jogador quer começar jogando", disse Willians.

