Sub-20 do Bahia vence e sai em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil

Na tarde desta terça-feira, 8, o Esquadrãozinho deu um passo enorme para chegar à final da Copa do Brasil Sub-20. Jogando em Pituaçu, o Bahia venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais, e agora jogará pelo empate em Minas Gerais para chegar pela primeira vez à decisão.

O gol que colocou o Tricolor em vantagem foi marcado aos 27 minutos do 1º tempo: após cobrança de escanteio, o zagueiro Everson cabeceou, a bola desviou em Lucas Ventura, da Raposa, e entrou. O tento foi credito na súmula como gol-contra.

A partida de volta será na próxima quinta-feira, 16, às 15h (horário da Bahia), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Em cinco edições da Copa do Brasil Sub-20, o Bahia nunca chegou à final. No ano passado, caiu na 2ª fase, diante do Goiás. Nas melhores campanhas, chegou até as semifinais: em 2014, perdeu para o arquirrival, o Vitória; e em 2012 perdeu para o Atlético-MG.

A equipe comandada por Aroldo Moreira está invicta na competição. Foram três triunfos e dois empates até agora, eliminando pelo caminho Paysandu, Fluminense e Internacional.

