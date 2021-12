Sub-20 do Bahia inicia preparação para Copa São Paulo

O time sub-20 do Bahia iniciou, nesta segunda-feira, 19, em Salvador, a preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com estreia marcada para o dia 4 de janeiro, diante do Trindade-GO, em São Bernardo do Campo.

O Esquadrãozinho ganhou 10 dias de folga após derrota na final da Copa do Brasil sub-20, contra o São Paulo e se reapresentou apenas nesta segunda.

adblock ativo