Sub-20 do Bahia goleia o Galícia pela Copa Governador

Diferente da equipe profissional, que perdeu para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, 20, o time sub-20 do Bahia derrotou o Galícia por 3 a 0, pela Copa Governador do Estado, no sábado, 19, no estádio de Pituaçu.

Os gols do tricolor foram marcados por Jeferson Silva, Leonardo e Nadson. Este último reforçou a equipe depois de sofrer uma cirurgia no joelho. O zagueiro Diego, dos profissionais, também compôs o time.

A competição estadual é disputada por atletas profissionais, mas o tricolor da capital usa seu time júnior para dar experiência aos atletas. No sábado o Bahia mandou a campo o time júnior B, porque a equipe principal está se preparando para o jogo de volta contra o Santos, na terça, 21, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida o Bahia perdeu por 1 a 0, no estádio de Pituaçu.

O Bahia, dirigido pelo técnico Charles Fabian, jogou com Guido, Diego ( Dênis), Lucas, Diego e Pará; Caio César ( Cláudio), Jeferson Silva, Vitor Costa e Rômulo; Nadson (Leonardo) e Jeam.

adblock ativo