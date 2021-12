Sub-20: Bahia vence e amplia vantagem na semifinal

Os times Sub-20 de Bahia e Serrano tiveram campanha semelhante à dos profissionais e se encontraram também na semifinal do Campeonato Baiano. As equipes se enfrentaram no Estádio Roberto Pereira, na noite de quarta-feira, 26, e o Esquadrão venceu por 2 a 1 e saiu em vantagem para a partida de volta.

O triunfo foi garantido no primeiro tempo com gols do atacante Lourival, aos 25, e do meia Gabriel Ramos, aos 44 minutos da etapa inicial. Com o tento marcado, o homem-gol do Bahia chegou ao sétimo no Estadual.

O tricolor tinha a vantagem por ter conseguido a melhor campanha na fase de grupos do torneio e podia jogar por dois resultados iguais. Com a vitória fora de casa, o time pode perder por um gol de diferença que garante vaga na decisão.

O segundo jogo está marcado para o próximo sábado, 29, às 13h30, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo