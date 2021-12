Sub-17 do Bahia perde nos pênaltis na final da Copa Rio

O time sub-17 do Bahia foi derrotado nos pênaltis pelo Fluminense na final da Copa Rio, neste domingo, 6, e ficou com o vice-campeonato.

No tempo regulamentar normal, as duas equipes empataram em 2 a 2. Nas penalidades, o clube carioca levou a melhor e venceu por 4 a 2.

Os gols do time baiano foram marcados pelo volante Wesley e pelo atacante Geovane.

O Esquadrãozinho terminou a competição invicto, com cinco triunfos e dois empates, marcando 18 gols a favor e sofrendo apenas sete.

Sub-20

Já no Campeonato Baiano Sub-20, o Esquadrão está perto do título. No sábado, 5, no primeiro jogo da final, o tricolor derrotou o Vitória por 1 a 0, em Pituaçu.

Agora, o Bahia pode perder pelo mesmo placar, na próxima quinta-feira, 10, também em Pituaçu, que mesmo assim levanta o caneco.

