STJD pune volante Edson com seis jogos de suspensão

A troca de cusparadas entre o volante Edson e o atacante Kléber, do Coritiba, rendeu ao jogador tricolor uma punição de seis jogos (pena mínima – poderia ser de até 12 jogos), em decisão, nesta quarta-feira, 28, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). À punição, entretanto, cabe recurso do Bahia. O atleta já cumpriu uma partida de suspensão automática e, por isso, precisará cumprir apenas outros cinco jogos.

Os dois jogadores trocaram cusparadas e foram expulsos da partida pelo árbitro Wagner Reway, no último dia 15, em duelo entre o Bahia e o Coxa. A partir do relato na súmula e das imagens de vídeo, os atletas foram denunciados.

A diferença entre os dois é que o jogador do Coxa também foi denunciado por ter dado um soco outra vez em Edson e uma cotovela em Zé Rafael, o que acabou acarretando em uma suspensão mais severa para o ‘Gladiador’, de 15 jogos – ele já cumpriu três jogos, um da suspensão automática e outros dois jogos da preventiva.

A punição de Edson vem em um momento ruim para o Esquadrão, já que o time encara o Vitória no domingo, às 16h, no Barradão, pela 11ª rodada. Mesmo assim, o jogador se recupera de uma entorse no joelho e não era uma presença certa entre os 11 que iniciarão o clássico. Inclusive, o volante voltou a treinar apenas nesta quarta.

Assim como o volante Edson, outro jogador que voltou aos treinamento foi o zagueiro Jackson. O atacante Hernane também está em recuperação e fez um trabalho na academia do clube e na fisioterapia. O time volta a treinar nesta quinta, 29, às 15h, no Fazendão.

