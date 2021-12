STJD pune Bahia por superlotação no Joia da Princesa

Pelos incidentes ocorridos no jogo contra o Santos, em 29 de maio, no Joia da Princesa, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Bahia, nesta quarta-feira, 20, com um mando de campo com portões fechados e um segundo jogo a acontecer em um estádio a pelo menos 150 km de Salvador, além de multa de R$ 20 mil.

Em primeira instância, o Tricolor havia sido condenado a duas partidas com portões fechados, com multa de R$ 30 mil. O Bahia deve cumprir a primeira punição contra o Coritiba e ainda não decidiu aonde realizará a partida contra o Figueirense, no fim de semana do dia 14 de setembro.

adblock ativo