STJD acata pedido e Bahia perde vaga na Sul-Americana

A torcida tricolor levou um susto na tarde desta quinta-feira, 6. Tudo por causa do deferimento favorável do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ao Ceará e, consequentemente, a retirada da vaga do Bahia na Copa Sul-Americana de 2015.

O caso teve início na última segunda, quando o Alvinegro entrou com mandado de garantia contra a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Como determina o regulamento da Série A, as equipes não podem disputar a Copa do Brasil e a Sul-Americana simultaneamente. Ao avançar às oitavas de final no mata-mata nacional, o campeão nordestino deixaria como herança ao seu vice, o Bahia, a vaga no certame continental.

Mas a diretoria cearense resolveu brigar pela participação nas duas competições. Encontrou uma brecha para isso ao detectar a ausência deste veto nas regras de outros torneios.

O diretor jurídico do Ceará, Guilherme Magalhães, explicou que o mandado deferido se baseia na lógica de que o regulamento precisa ser respeitado.

Contactado por A TARDE, o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, preferiu não emitir sua opinião sobre o episódio: "Quando o processo for distribuído e encaminhado à procuradoria, irei opinar. Mas, por ora, é uma decisão liminar. Nada a comentar por enquanto".

O Bahia, por sua vez, via assessoria, disse que ainda não foi notificado e que, até então, não irá se posicionar.

