Souza vive inferno astral antes de completar 31 anos

Definição de inferno astral: o período de 30 dias que antecede seu aniversário. O atacante Souza, sentiu isso na pele até ouvir o canto de 'parabéns' dos companheiros na tarde da última segunda-feira, 4, no Fazendão, em homenagem aos seus 31 anos completados.

Uma sequência de acontecimentos ruins vêm atormentando o Caveirão desde que ele marcou seu último gol, em 31 de janeiro deste ano (31 dias antes de seu aniversário), em duelo contra o Ceará, em Pituaçu.

Essa série de desventuras foi encerrada com 'chave de ouro' na noite de sábado (penúltimo dia do inferno astral), quando ele foi parado em blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro, sua terra natal. O atleta recusou-se a fazer o teste do bafômetro, teve a carteira de habilitação apreendida e terá de pagar uma multa de R$ 1.915,30.

Para completar, o Caveirão, que foi liberado pelo clube para passar o final de semana no Rio, não conseguiu voltar a tempo de treinar na manhã de ontem, pois não tinha levado para a Cidade Maravilhosa outro documento com foto. O gerente de futebol do Bahia, André Araújo, enviou no domingo à noite a carteira de atleta filiado à Federação Bahiana de Futebol (FBF), e o jogador chegou para participar normalmente da atividade no período da tarde.

Apesar do imprevisto, Souza não escapará de uma punição por ter faltado ao treino da manhã. "O clube tem suas normas de punição e todos têm de cumprir", resumiu o gestor de futebol Paulo Angioni, via assessoria de imprensa, sem especificar qual a seria a pena. Provavelmente um pequeno desconto no salário do jogador.

Conhecido por ser frequentador assíduo das baladas de Lauro de Freitas, onde mora, Souza já enfrentou outro problemão por conta de uma farra. Foi em setembro do ano passado, quando ele foi acusado de agredir a jovem Adriele dos Santos Cerqueira, 22 anos, em uma festa na sua casa.

Ao ser questionado sobre se há queixas do clube por conta do comportamento extra-campo do atacante, Angioni saiu pela tangente: "Não vou traçar perfil. Nossa relação é estritamente profissional. Mas ele costuma cumprir com todas as obrigações no clube".

Sacado - Antes do ocorrido no Rio, Souza passou por outros perrengues durante seu inferno astral. No dia 6 de fevereiro, lamentou a saída do Bahia na primeira fase da Copa do Nordeste. Depois, nos treinos da intertemporada, foi relegado ao time reserva, enquanto Obina e Adriano vêm formando a dupla titular.

"Ele tem condição de jogar como todos os outros. Tenho certeza de que vai continuar treinando para buscar seu espaço", disse o atacante Marquinhos. Blindado pelo clube, Souza não concede entrevistas desde que o time caiu no Nordestão.

