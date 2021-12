Souza revela que Bahia deve dois meses de salário

Na tarde desta segunda-feira, 4, um dia depois da derrota vexaminosa do Bahia diante do ABC, em Pituaçu, o atacante Souza e o zagueiro Titi, líderes do elenco, falaram com a imprensa em caráter excepcional.

Levado a comentar o atual momento vivido pelo Bahia na Copa do Nordeste, o Caveirão negou que haja qualquer problema dentro do elenco e revelou que o time baiano já não paga salários há dois meses.

"Estamos há dois meses sem receber salário (dezembro e 13º. Janeiro vence hoje), mas não perdemos por isso. E também não há racha no grupo. Nos damos bem", garantiu Souza.

Ainda de acordo com Souza, o elenco do Bahia carece de qualidade. O jogador aproveitou também para pedir a contratação de novos reforços. "Tem que melhorar o plantel. Precisamos de mais jogadores de qualidade", disse.

Depois de Souza, foi a vez de Titi. No intervalo do jogo contra o ABC, o jogador havia dito que o Bahia teria problemas fora de campo. Nesta segunda, o defensor tentou esclarecer a declaração e aproveitou para criticar a postura da torcida, que vaiou o time durante a partida.

"Ontem, após o jogo, todos ouviram minhas palavras e em momento algum falei de problemas extracampo. As vaias acabam prejudicando a equipe e deixando os jogadores um pouco nervosos. As coisas acabaram não acontecendo, mas vamos superar isso e a torcida vai voltar para o nosso lado", disse Titi.

A pressão sobre o Bahia aumentará se, na próxima quarta-feira, 6, o tricolor não se classificar. Para isso, precisa bater o Itabaiana e torcer para o ABC não derrotar o Ceará.

