Souza retorna e Bahia intensifica preparo físico

Depois de ter se envolvido em uma blitz no Rio de Janeiro e de ter se ausentado do treino da manhã desta segunda-feira, 4, Souza retornou ao Fazendão e participou normalmente das atividades da tarde.

Via assessoria de imprensa, o Gestor de Futebol do clube, Paulo Angione, informou que o atacante poderá sofrer punição por causa do seu atraso.

Blindado contra a polêmica, o Caveirão se juntou aos demais atletas do elenco tricolor e participou de uma série de treinamentos físicos.

Divididos em quatro grupos, os jogadores fizeram atividades na academia de musculação e depois desceram para o campo, onde participaram de um circuito de corrida.

Somente os goleiros Omar, Marcelo Lomba, Douglas Pires e Renan treinaram com bola. Pela manhã, sem Souza, o técnico Jorginho já havia comandado um treino coletivo.

O elenco tricolor volta ao batente às 16h desta terça-feira, 5, no Fazendão.

