Souza quer manter bom retrospecto contra times de São Paulo

Em 2012, o retrospecto do Bahia atuando em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é para lá de positivo. Em cinco jogos, venceu três, empatou um e perdeu um. Curiosamente, nos dois insucessos - São Paulo (1x0) e Corinthians (1x1) -, o atacante Souza não estava em campo. No domingo, 4, porém, contra a Portuguesa, às 18h30, no Canindé, a presença do Caveirão é mais do que certa.

Bom para o Bahia, que terá seu artilheiro na temporada (26 gols) e no certame (7 gols). Melhor ainda para o camisa 9. Isto porque, na ocasião, Souza celebra a marca de 70 jogos vestindo o manto azul, vermelho e branco. Tem a chance de festejar a importância da data contra rivais que lhe têm dado muita sorte nesta edição do Brasileiro: das 15 partidas que fez na Série A, o Caveirão encarou em quatro os times de São Paulo. Balançou as redes adversárias em três oportunidade (veja detalhes abaixo).

Agora, diante da Lusa, espera referendar ainda mais a fama de carrasco. "Quero marcar o gol da vitória sobre a Portuguesa. Será um bom presente para celebrar estas minhas 70 partidas pelo Bahia. Tenho certeza de que o triunfo virá", prevê. Apesar do otimismo, Souza tenta superar um incômodo tabu. Não marca desde o dia 9 de setembro, quando fez dois na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco.

Desde então, ficou de 'molho' no departamento médico - recuperando-se de uma lesão na coxa - e, em seu retorno (contra o Grêmio, no último sábado, 27), sentiu a falta de ritmo em campo. "Acho que a ansiedade prejudica um pouco. Fico querendo que o jogo comece logo, está complicado até dormir. Quero tirar o Bahia desta situação rápido. Espero que no domingo possamos começar a mudar este cenário", afirma.

Zona de rebaixamento - Com 37 pontos, o Tricolor de Aço está em 16º, a quatro pontos do Sport, porteiro do Z-4. Já a Lusa supera o Bahia apenas em uma posição. Está em 15º, com 40. Para Souza, é a grande oportunidade de jogar o "rival para baixo": "Será um jogo muito difícil. Eles não estão bem. A vantagem para nós é apenas de três pontos. Se vencermos, puxamos eles para baixo", ressalta.

Em seguida, acrescenta o que considera o grande trunfo do Esquadrão: Jorginho. Por dois anos o técnico tricolor esteve à frente do time paulista. Foi um dos responsáveis pelo acesso da Portuguesa à Série A em 2011 e queda à A-2 do Paulista neste ano. "Ele (Jorginho) conhece os jogadores de lá (Portuguesa). Mas ele ainda não conversou conosco. Deve falar amanhã (nesta quinta) sobre isso. Tenho certeza de que suas dicas serão preciosas".

O técnico tricolor, por sua vez, é cauteloso. Para Jorginho - revelado como jogador pela Portuguesa, ficando lá entre 1981 e 1990 -, muita coisa mudou desde sua saída do comando do time paulista. "São outros jogadores, mas conheço alguns. O Ananias, por exemplo, é um grande amigo, excelente jogador. Precisamos ter atenção não só com ele, mas com o time todo", avisa.

Sem vencer há seis jogos, o técnico espera encerrar a má fase do Bahia no torneio. "É claro que não iríamos manter o padrão de jogo do início do returno, vencendo todas as partidas. Mas, agora, atletas que estavam fora retornaram. É uma nova esperança", finaliza.

