Souza pode voltar só depois da Copa das Confederações

O Campeonato Brasileiro vai parar no dia 8 de junho e o Bahia só voltará a entrar em campo em 7 de julho. Pode ser esta a data do retorno do atacante Souza, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita após chutar uma bola no jogo de domingo, contra o Vitória da Conquista.

O Bahia divulgou nesta terça-feira, 16, que o tempo de recuperação é de 30 a 40 dias, mas o médico Luis Sapucaia deu indícios de que o prazo pode aumentar.

"A recuperação sempre depende da resposta do atleta, mas temos que levar em consideração a idade de Souza. Ele tem 31 anos, não se recupera como um garoto de 20", afirmou Sapucaia.

Ele ainda destacou o fato de o local da lesão ser delicado, por demorar mais para cicatrizar, e chegou a dizer que o prazo pode se estender para 50 dias.

Sobre a declaração do técnico Joel Santana, que afirmou ter alertado Souza sobre a dor que ele já vinha sentindo, Sapucaia explicou: "É normal o jogador subdimensionar uma dor. E, estando em campo, nunca vai deixar de chutar uma bola".

