Souza participou de menos da metade dos jogos do Bahia

Seja quem for o substituto de Souza na partida com o Corinthians, neste sábado, 20 - Elias e Cláudio Pitbull brigam pela vaga - o certo é que nenhum deles fará o trabalho do Caveirão com a mesma competência.

O Bahia já disputou 31 jogos nesta Série A 2012. Souza, apenas 14 deles, menos da metade. Contra o Timão, no Pacaembu, o centroavante desfalcará a equipe pela 18ª vez. O ideal seria que o camisa 9 não se ausentasse tanto da equipe tricolor. Porém, o coordenador médico do Bahia, Marcos Lopes, avisa que dificilmente problemas musculares deixarão de acontecer com ele.

"Souza é um jogador com predisposição para ter lesões musculares. O biotipo dele favorece o aparecimento delas. E o histórico confirma isso. As contusões cicatrizam completamente, mas outras acabam surgindo em áreas próximas", explica Lopes. Dos 17 jogos que Souza perdeu no Brasileiro, 12 foram por problemas físicos. Os outros cinco, por suspensão (confira detalhes abaixo).

Nesta temporada, o Caveirão teve três estiramentos, sempre na coxa direita. Também ficou fora de quatro partidas por causa de incômodos musculares que não chegaram a se transformar em contusões. Por isso, ele costuma ser preservado. "Souza não recebe a mesma carga de treinamento dos demais. Também fazemos muita fisioterapia e sessões mais completas de alongamento", discorre Lopes.

Além disso, Souza apresenta um comportamento extra-campo que não é o ideal para quem quer evitar contusões. Apesar de não ser um jogador indisciplinado, é declaradamente um adepto das baladas de Lauro de Freitas.

"Perder noite sempre influencia no físico de um atleta, mas não quero entrar na vida pessoal de Souza e dizer que isso está atrapalhando. Nós, médicos, só damos recomendações, mas eu, que trabalho no futebol desde 1985, nunca consegui convencer um jogador a sair menos. Agora, veja que atletas mais caseiros, como Diones e Fahel, dificilmente ficam fora por lesão", explica o coordenador médico do tricolor.

