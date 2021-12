Souza lamenta chances perdidas, e capitão dá moral ao time

Herói da classificação à final ao marcar três gols diante do Sport, o volante Souza parecia atordoado após a derrota de quarta-feira, 29, em Fortaleza.

Ele demorou alguns segundos até começar responder as perguntas da TV Bahia. "A gente está muito cansado, não teve tempo para descansar. Tem a final (do Baiano) domingo e a Série B até o fim do ano", afirmou, citando o duelo contra o Vitória da Conquista e a principal competição do clube nesta temporada, com estreia marcada para 9 de maio.

"Queria pedir desculpas para o torcedor, que lotou a Fonte Nova no primeiro jogo, e a gente decepcionou", disse. "Nosso time foi guerreiro, não desistiu, lutamos até o fim", ressaltou o volante e lateral Bruno Paulista, que chorou.

"A gente fez tudo o que podia. É triste, mas é vida que segue", lamentou Souza, lembrando as melhores chances tricolores, ambas no primeiro tempo, numa cabeçada dele próprio e num chute de Kieza na área. "Se a gente tivesse feito os dois gols, a partida seria outra", avaliou.

Depois de receberem as medalhas de vice-campeões, o capitão Titi reuniu os jogadores do Esquadrão no gramado, exaltou a campanha e valorizou a equipe, levantando o moral para a decisão do Estadual contra o Bode.

adblock ativo