Souza faz festa após dia de herói goleador na Fonte Nova

Vida de jogador já tem um quê de artística. Dar entrevistas e ser assediado por torcedores é algo de praxe na carreira de um grande atleta. Mas, quando o jogador faz os três gols que classificam seu time, o mínimo que se espera é uma agenda lotada - não só por treinos - no dia seguinte.

Foi assim a segunda-feira de Souza e não era para menos. O volante de 27 anos nunca havia marcado três vezes numa partida. Ele acabou com isso no domingo passado, no triunfo por 3 a 2 do Bahia sobre o Sport. De quebra, o feito individual rendeu a classificação do Tricolor para a final da Copa do Nordeste.

O dia incomum, na verdade, começou na noite do jogo. Para comemorar, Souza reuniu alguns dos melhores amigos, entre eles Flavinho, cantor da banda Pagodart. Como manda a 'tradição', quem faz três gols no fim de semana tem direito a pedir música no Fantástico, da TV Globo - e Souza homenageou o grupo de pagode.

A brincadeira é uma 'vingança', no bom sentido, do jogador com o artista. Desde o início do ano, Flavinho vinha perturbando Souza pela seca de gols no Bahia. "Falei que ele estava com uma urucubaca daquelas. Disse que ele precisava virar um Super Sayajin (herói de um desenho animado) para marcar um gol", disse o cantor.

De fato, o volante não esquece. "Só que um dia eu disse pra ele: 'Então, quando eu fizer três gols, vou pedir uma música do Pagodart. E ele respondeu: 'Vai nada, rapaz, você vai esquecer'", lembrou Souza. "Por coincidência, esse foi o primeiro jogo que Flavinho viu desde que cheguei ao Bahia, e fiz os três gols", completou.

Natural que os dois comemorassem juntos. "Ele, que é torcedor doente, ficou muito feliz e passou em minha casa pra gente comemorar", revelou o volante. A festa, no entanto, não teve como demorar. "Fizemos homenagem, cantamos parabéns. Só que ele não sossegava... A família toda ficava ligando, as redes sociais não paravam", brincou Flavinho.

Nascido em Posse, no interior de Goiás, era de se esperar de Souza um entrosamento com o sertanejo em vez do pagode. Mas a verdade é que o volante gosta mesmo é de música baiana. "Minha cidade fica a uns 15 minutos da divisa com a Bahia. Então, lá a gente só ouve música daqui", explicou o atleta. "O Pagodart toca muito em Brasília e em Barreiras, então a gente já se conhecia", completou Flavinho.

Dia de celebridade

A companhia dos amigos também supriu a ausência da família de Souza. O volante mora em Salvador com a esposa e o filho Ryann, de cinco anos; ambos, no entanto, estavam longe da capital baiana justamente nesse final de semana. "Ela está grávida de quatro meses e foi fazer exames de rotina em São Paulo", lamentou o volante. "Mas ela me ligou depois do jogo, emocionada, e me parabenizou. Disse que meu filho acompanhou tudo de lá pela TV", completou.

Depois de dormir às cinco da manhã por conta da adrenalina, Souza teve de acordar cedo. O motivo: entrevistas marcadas para uma rádio e duas TVs, além do treino à tarde. "Rapaz, teve de tudo. Além disso, torcedores me parando na rua, muitos amigos falando pelo Whatsapp... Nem deu tempo de responder todo mundo ainda. Vou ter um bom trabalho à noite", brincou. "Mas tudo isso é ótimo. Para um volante, fazer três gols num jogo é raridade. Fico muito feliz com o carinho da torcida e também, claro, da imprensa", comentou.

