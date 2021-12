Souza emite nota negando acusação de agressão a jovem

O atacante do Bahia Souza emitiu nota, através da assessoria do Esporte Clube Bahia negando a acusação feita por Adriele dos Santos Cerqueira, de 22 anos, onde o jogador ter agredido a jovem durante uma festa promovida na madrugada de terça-feira, 18, na casa do atacante, em Villas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador.

Na nota, Souza diz que Adriele "está buscando visibilidade na mídia, prejudicando e difamando a mim e a outros que não tem nada haver com esta situação". Ainda segundo o atacante, "todas as pessoas que estavam lá podem confirmar a minha versão e até o momento, ninguém apareceu para confirmar a dela".

Veja a íntegra do comunicado de Souza:

"Nota de esclarecimento do atacante Souza

Diante de todas as informações desencontradas que foram divulgadas nos últimos dois dias sobre o episódio ocorrido na minha casa, na última segunda-feira, me vi obrigado a prestar um esclarecimento público, em respeito à minha família, à torcida do Bahia, aos meus companheiros de time, à diretoria do clube e também à imprensa, que infelizmente tem sido usada por uma pessoa que está buscando visibilidade na mídia, prejudicando e difamando a mim e a outros que não tem nada haver com esta situação.

Tenho certeza que a verdade aparecerá, como já está aparecendo.

Posso garantir que não agredi essa moça e jamais faria algo do tipo.

Todas as pessoas que estavam lá podem confirmar a minha versão e até o momento, ninguém apareceu para confirmar a dela.

Peço desculpas por estar fazendo minha família, o clube e a torcida passarem por toda esta situação, mas garanto que sou inocente e confio na investigação da polícia, que provará a verdade.

No momento, estou tentando focar minha a atenção nos treinos e pensando no jogo de domingo, contra o Internacional, apesar de ser inegável que ser acusado injustamente em uma situação que envolve família e amigos, desestabiliza qualquer profissional, mas sei que tudo será esclarecido.



Obrigado.

Souza - Atacante do Bahia"

adblock ativo