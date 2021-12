Souza é um bom menino, diz o técnico do Bahia Jorginho

O torcedor não quer mais saber de desculpa. Se o salário está atrasado ou não. Isso pouco importa. Quem entrar em campo vai ter que correr", resume o técnico Jorginho, do Bahia.

Após 41 dias sem jogo, desde a eliminação na primeira fase do Copa do Nordeste, o tricolor volta a campo neste domindo, às 16 horas. O compromisso é pela segunda fase do Baiano. Campeão estadual do ano passado, o Bahia defende o título nesta temporada, iniciando a caminhada ante o Vitória da Conquista, fora de casa, no Estádio Lomanto Júnior, o Lomantão.

"Não estou dizendo que tem salários atrasados no Bahia. Não ponham palavras na minha boca, o que estou dizendo é que, quem entrar no time, vai ter que dar conta do recado. Um título estadual é importante para o grupo. É algo que ainda não conquistei. E eu costumo valorizar qualquer coisa que ganho, até campeonato de gude", complementa, em tom jocoso, o treinador tricolor.

Caveirão - Suas palavras parecem mirar duplo alvo. A primeira meta é basicamente cobrar uma postura dos jogadores que entrarão na equipe titular. O time base sofre quatro alterações. A entrada do zagueiro Brinner na zaga (no lugar de Danny Morais) e mais três outras no setor ofensivo. Paulo Rosales assume o meio de campo, enquanto a dupla de ataque passa a ser formada por Adriano e Obina (este no lugar de Souza, com dores na panturrilha, que sequer viajou).

A substituição do 'Caveirão' resvala justo no segundo objeto da frase de Jorginho. No auge da má fase do Bahia na Copa do Nordeste - que culminaria com a eliminação precoce do tricolor ainda na primeira fase -, Souza reclamou publicamente dos salários atrasados em coletiva dada à imprensa. Algo que parece ter desagradado o técnico.

"Todo mundo tem direito de se expressar, mas quem fala o que quer, muitas vezes ouve o que não quer. Algumas coisas precisam ser tratadas no ambiente privado", disse Jorginho, indagado sobre o assunto (leia mais na entrevista abaixo).

O Estadual é uma forma do Bahia apagar a má impressão pelo fracasso no Nordestão?

O futebol é muito do momento que cada time vive. Olhe o exemplo do Ney Franco, técnico do São Paulo. Ano passado ele ganhou a Sul-Americana, e foi bem tratado pela imprensa. Hoje, com dificuldades na Libertadores, começa a ser fritado. As coisas são injustas. Começo a achar que o importante talvez seja o treinador ir bem em um lugar e depois pedir o boné.

Fala isso pelo que aconteceu contigo na Lusa (campeão na Série B em 2011 e rebaixado no Paulista em 2012)?

Nem preciso ir longe. Falo daqui do Bahia. Eu poderia ter ido embora ano passado, depois de ter ajudado a manter o time na Primeira Divisão. Poderia fazer isso. Mas tenho caráter, não sou um vagabundo (risos). Fiquei porque acredito no projeto do clube. Quero ganhar o Baiano.

O Souza criou resistência com a saída do time titular?

Eu conversei com ele. Perguntei se ele estava chateado. Ele me disse que sim. Fiquei feliz com isso. Ficaria preocupado se ele me dissesse que não, que não estava nem aí. Aí eu disse pra ele: 'Cara, treina direito que tu mata a pau'... Espero que a briga dele com o Obina seja muito boa (risos).

Existe algum problema com ele? Ele teve vem atravessando uma fase ruim e ainda tem as questões extra-campo (foi pego numa blitz no Rio)...

Não existe isso. Ele é um bom menino, tem uma cabeça boa. Como é um jogador importante do grupo, acaba sendo o alvo de uma série de críticas, e tem que ter experiência para absorver isso. Queremos ele com foco total no campeonato.

