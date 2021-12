Souza é multado pela diretoria e afastado do Ba-Vi

A diretoria do Bahia anunciou no site oficial do clube que o atacante Souza foi multado e afastado do Ba-Vi desta quarta-feira, 9, às 21 horas, na Arena Fonte Nova.

A nota não fala o motivo exato que provocou a punição, apenas justificando que o afastamento é por "atos incompatíveis com a postura esperada pela nova gestão".

Titular absoluto do Bahia nas temporadas 2011 e 2012, Souza perdeu espaço na equipe este ano, sendo a terceira opção do clube na posição, atrás do titular Fernandão e do reserva Obina.

Apesar de não estar sendo relacionado para os últimos jogos, Souza acabou entrando no segundo tempo do empate contra a Ponte Preta, quando foi muito vaiado pela torcida tricolor sempre que tocava na bola.

