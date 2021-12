Souza e Jones são destaques em prêmios do Brasileirão

As boas atuações de Souza e de Jones Carioca, dupla de ataque que levou o Bahia a golear o Vasco por 4 a 0 no último domingo, 9, em pleno São Januário, foram reconhecidas por dois dos principais prêmios que elegem os melhores jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os atacantes do Esquadrão, ambos com dois gols e com uma assistência assinalados no duelo contra o time da Colina, receberam as maiores notas no Trófeu Armando Nogueira, do Globoesporte.com, e no Bola de Prata, da revista Placar.

No Armandão, a dupla tricolor formou com Elkesson, do Botafogo, o trio de ataque da 23ª rodada: com a nota mais alta da seleção, Jones ficou com 9; Souza, segundo melhor votado, ficou com 8,5.

Na premiação da Placar, Jones e Souza dividiram o topo da lista dos mais votados: ao lado de Bernard, do Atlético-MG, de Ralf, do Corinthians, e de Andrezinho, do Botafogo, receberam nota 8.

Show dos atacantes - Em noite inspirada, os atacantes tricolores foram os principais responsáveis pela goleada histórica sobre o Cruzmaltino. A goleada começou no final do primeiro tempo: Souza marcou de cabeça após cruzamento perfeito de Jones Carioca.

No começo da segunda etapa, foi a vez de o contestado ponta de lança marcar: aproveitou cruzamento rasteiro na área e fez o segundo. Depois, aos 12 minutos, recebeu lançamento primoroso de Souza, passou por Prass e assinalou o terceiro. Oportunista, o "Caveirão" fechou a conta, aos 24 minutos, após bom cruzamento de Hélder.

