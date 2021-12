Souza e Diones serão poupados do jogo contra o Ceará

O atacante Souza e o volante Diones serão poupados pelo técnico Jorginho da partida do próximo domingo, 27, às 18h30, contra o Ceará, pela terceira rodada do grupo A da Copa do Nordeste. O motivo é evitar que os jogadores tenham lesões pela intensa sequência de jogos neste início de temporada.

Sem definir oficialmente quem serão os seus substitutos, Jorginho promoveu um treino coletivo contra a equipe sub-18. O time profissional jogou com: Omar; Railan, Diego, Brinner e Madson; Anderson, Kléberson (Thuram - depois Erick) e Jéferson (Matheus); Ítalo Melo (Gustavo), Zé Roberto (Bruno Paulista) e Ryder (Caíque).

Já o sub-18 atuou com: Marcelo Lomba; Edivaldo, Diego, João Victor e Victor; Feijão (Bruno), Guilherme e Rômulo; Erick (Albert), Matheus (Kel) e Thuram. O treino terminou em 3 a 3, com gols de Vitor, Thuram e Erick, para o sub-18 e Ryder, Zé Roberto e Thuram (dessa vez no time profissional).

Os novos contratados do clube, Magal, Demerson, Toró, Obina e Pablo fizeram um trabalho físico e ainda não estão fisicamente prontos para estrearem pelo Bahia. No sábado, pela manhã, o Bahia faz o último treino antes de viajar para Fortaleza.

