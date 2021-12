Souza deve retornar ao Bahia contra o Grêmio

Com a zona de rebaixamento voltando a aterrorizar sua equipe, o técnico Jorginho terá uma semana inteira para montar o Bahia para a decisiva partida com o Grêmio, no próximo sábado, 27, às 18h30, em Pituaçu.

Os sete dias de trabalho podem resultar na volta de um jogador fundamental para o Esquadrão nesta temporada: Souza, ausente da equipe desde a partida com o Internacional, no dia 23 de setembro, está praticamente garantido. Jones Carioca, recuperado de lesão, é presença certa.

Por outro lado, os desfalques são muitos: Fahel recebeu o terceiro cartão-amarelo diante do Corinthians e não joga; Lulinha sofreu um estiramento grau 2 no músculo posterior da coxa e vai ficar cerca de 15 dias em recuperação; Helder, que vem recuperando a parte física, ainda é dúvida e tem poucas chances de entrar em campo no sábado.

adblock ativo